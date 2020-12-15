15 Aralık 2020 Salı 12:35 | Son Güncelleme:
Samvel Babayan'dan çok konuşulacak itiraflar: S-300'lerimiz 15 dakikada imha edildi
Sözde Dağlık Karabağ'ın güvenlik konseyi bakanı Samvel Babayan'ın Dağlık Karabağ savaşı itirafları Ermenistan gündeminde deprem etkisi yarattı. Babayan,bir S-300 sisteminin de bulunduğu silahların imha edilmesi yalnızca 15 dakika sürdüğünü belirtti.
Sözde Dağlık Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Haber 7'de yer alan haberde, Babayan, savaşın başladığı 27 Eylül'de Azerbaycan'ın Ermenistan ordusuna ait hava savunma sistemlerinin yarısını ve topçu mevzilerini yok ettiğini söyledi. Aralarında bir S-300 sisteminin de bulunduğu silahların imha edilmesi yalnızca 15 dakika sürdü.
Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle başlamıştı. Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.