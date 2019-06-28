Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7731
  • 6,5755
  • 262.496
  • 95.764
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Samsun'da plastik fabrikasında zehirlenen 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da plastik fabrikasında zehirlenen 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da plastik fabrikasında zehirlenen 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Plastik fabrikasında üretim sırasında oluşan dumandan etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da plastik fabrikasında üretim sırasında oluşan dumandan 18 işçi zehirlendi. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasında imalat sırasında oluşan dumandan etkilenen işçiler baygınlık geçirdi. Fabrikanın sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 18 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerin dumandan etkilendiği belirtildi. Fabrikada Samsun Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi de inceleme yaptı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!
Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı!
Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!
Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
<p>Rusya 24 televizyonuna demeç veren Şugayev, ´Türkiye tarafından S-400´ler lehine bir seçim yapıld

Son Dakika... Rusya´dan Kritik S-400 Açıklaması! Tarih Verdiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünya ile ilgili az bilinen şaşırtıcı gerçekler

Ustanın en çok dikkat ettiği şey: 'Başkası yolun kenarına çektirir, bu kazaya sebep olur'