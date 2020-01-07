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15 yaşındaki kız babasını hastanelik etti

15 yaşındaki kız babasını hastanelik etti

Samsun'da 15 yaşındaki bir kız çocuğu, babasını bıçakla yaraladı. Edinilen bilgiye göre bıçaklanan baba, kızından şikayetçi olmadı...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde 15 yaşındaki kızı D.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.Ç.(44) karnından yaralandı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Bıçaklanan baba kızından şikayetçi olmadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)


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