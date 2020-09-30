30 Eylül 2020 Çarşamba 09:30 | Son Güncelleme:
Samsun'da hayrete düşüren olay: Damat kayınvalidesinin evini kundakladı
İHA
Samsun'da bir damat boşanma aşamasındaki eşinin annesine ait evi yaktı. Güvenlik kameralarından tespit edilen damat A.P. kısa bir süre sonra yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda 75 yaşındaki M.Y.'ye ait evde yangın çıktı. Olayı inceleyen polis ekipleri, yangının çıkaran kişinin boşanma aşamasındaki damat A.P.'nin olduğunu belirledi.
İHA'da yer alan habere göre, yangın sonrası kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi.
Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yangını bir kişinin gazete kağıdını tutuşturup pencereden içeri atarak çıkardığı görüldü.
YANGINI ÇIKARAN DAMADI ÇIKTI
Yapılan araştırma sonucu yangını çıkartan kişinin, ev sahibi M.Y.'nin kızı S.P. ile evli olup boşanma aşamasında olan damadı A.P. olduğu tespit edildi.
Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri damat A.P.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.