  • $7,7963
  • 9,1502
  • 472.562
  • 1132.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Samsun'da hayrete düşüren olay: Damat kayınvalidesinin evini kundakladı
30 Eylül 2020 Çarşamba 09:30 | Son Güncelleme:

Samsun'da hayrete düşüren olay: Damat kayınvalidesinin evini kundakladı

Samsun'da hayrete düşüren olay: Damat kayınvalidesinin evini kundakladı
İHA

Samsun'da bir damat boşanma aşamasındaki eşinin annesine ait evi yaktı. Güvenlik kameralarından tespit edilen damat A.P. kısa bir süre sonra yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda 75 yaşındaki M.Y.'ye ait evde yangın çıktı. Olayı inceleyen polis ekipleri, yangının çıkaran kişinin boşanma aşamasındaki damat A.P.'nin olduğunu belirledi.

İHA'da yer alan habere göre, yangın sonrası kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yangını bir kişinin gazete kağıdını tutuşturup pencereden içeri atarak çıkardığı görüldü.

YANGINI ÇIKARAN DAMADI ÇIKTI

Yapılan araştırma sonucu yangını çıkartan kişinin, ev sahibi M.Y.'nin kızı S.P. ile evli olup boşanma aşamasında olan damadı A.P. olduğu tespit edildi.

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri damat A.P.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

<p>İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC’de programa katıldı. BBC sunucusu Steph

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan BBC sunucusu karşısında dondu kaldı: Siz barış elçisi değilsiniz

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor

Osmaniye'de bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.