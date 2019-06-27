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Samsun'da DEAŞ operasyonu: Sınır dışı edilecekler

Samsun'da DEAŞ operasyonu: Sınır dışı edilecekler

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İlkadım ilçesi Hürriyet ve Unkapanı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu M.S.M.T. ve A.A.R.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlıların, savcılıktaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.

Zanlılar, 2 gün önce gözaltına alınmıştı.

AA

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