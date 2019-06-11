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11 Haziran 2019 Salı 16:21 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 16:21

Samsun'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı

Samsun'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çivril Mahallesi'nde E.K. (40) ile daha önceden aralarında husumet bulunan ağabeyi A.K. (42) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, ağabeyine tabancayla ateş etti.

Bacaklarından yaralanan A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlkadım Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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