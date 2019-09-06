Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7006
  • 6,2877
  • 275.861
  • 99686.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Samsun'da bir evin bahçesinden 15 kilogram uyuşturucu çıktı

Samsun'da bir evin bahçesinden 15 kilogram uyuşturucu çıktı

Samsun'da bir evin bahçesinden 15 kilogram uyuşturucu çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince bir evin bahçesinde 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin Çatak Mahallesi’nde ikamet eden S.K.’ya (31) ait bahçede arama yaptı. Yapılan aramada 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.
  
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
Aleyna Tilki: Hedefim Hollywood
Turan çiftinden Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş
Seren Serengil'e bir şok daha
Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a yasak
<p>6 yıl önce evlenen Hong Kong’lu Bella ve İsviçreli Matthıasi Heim fotoğrafçılık ve yazılım mühend

5 Yaşındaki Kızları İle Aile Boyu Otostop Serüveni

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'un Fethi ve Bilinmeyenleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları