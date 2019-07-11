Samsun merkezli 10 ilde FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasına operasyon

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün adliye mahrem imamlarına yönelik çalışmada, mahrem imamlarla irtibatları tespit edilen zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, İstanbul ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aktif görevde olan zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ile örgütün mahrem imamı olmak üzere toplam 19 zanlı gözaltına alındı.

AA