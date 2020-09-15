Salgınla mücadelede yeni adım! Kademeli mesai formülü

Toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınması yasaklandı. Duraklarda boş otobüs bekleyen yolcu manzaraları kademelendirilmiş mesai uygulamasını gündeme getirdi. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Toplu ulaşımı %60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz” dedi.

AMAÇ PİKLERİ AZALTMAK



“Elimizdeki verilere göre metrobüsü bir günde 500 bin kişi kullanıyor. Gün içerisinde iki pik nokta var. Bunların 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak” diyen Ilıcalı, önerilerini anlattı:

DÖRT FARKLI SAAT ÖNERİSİ



“Belli sayının üzerinde personel çalıştıran kurumlarda mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00’da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır. Ayrıca valilik, en fazla yolculuk yapılan hatları, ilçeleri belirleyerek teknik çalışmalarla kademelendirme yapılabilir. Bir de boş duran turizm otobüsleri ve servis araçları var. Bunların kullanıma sunulması da bu yoğunluğun önüne geçebilir.”

VALİ YERLİKAYA: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai hazırlığıyla ilgili, “Toplu ulaşımı, en verimli ve sağlığımızla ilgili sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakında paylaşacağız” dedi.

VATANDAŞ AYAKTA YOLCUDAN ŞİKAYETÇİ



İstanbul’da dün toplu taşıma araçlarında yine yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar otobüs, metrobüs ve tramvayda sosyal mesafeyi koruyamadıklarını ve koronavirüs nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için Cevizlibağ metrobüs durağını kullanan Göker Yaşar Gümüşler, “Hastalık kol geziyor. Ayakta duranların sayısı oturanların üç katı. Çok kalabalık, değişen hiçbir şey yok. Sabah işe giderken, akşam da dönerken kullanıyorum bu saatlerde hep böyle. Uyarı yapan birisini de görmedim” dedi. Samet Akgün, “Sefer sayıları yetersiz” dedi. Battal Taş ise “Metrobüste ayakta duracak yer bulmak bile zor” diye konuştu.