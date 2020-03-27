Salgına karşı neler yapılmalı? İşte İbn-i Sina'ın formülü!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse salgınına karşı henüz bir çözüm bulunamadı. Ülkeler virüse karşı kendi yol haritalarını oluşturuyor. Öte yandan geçmişte yaşanmış salgınlar da gündeme geldi. Tarihte yaşanan büyük salgın olaylarında toplumların nasıl mücadele ettiği merak ediliyor.



SSCB döneminde çekilmiş Özbek yapımı bir filmde İbn-i Sina'nın salgına karşı alınmasını tavsiye ettiği önlemler anlatılıyor.

SALGINA KARŞI İBN-İ SİNA'NIN FORMÜLÜ

Filmde veba salgınının ortaya çıktığı yerde bir adamın İbn-i Sina ile olan diyaloğu gösteriliyor. İbn-i Sina'nın salgına karşı sirke ile temizliği önerdiği görülüyor.

İbn-i Sina salgına karşı neler yapılması gerektiğini anlatıyor

İbn-i Sina'nın yer aldığı sahnenin ardından bir tellal "Hekim İbn-i Sina'nın talimatı" olarak salgına karşı alınması gereken önlemleri şöyle duyuruyor:

"Ey ahali, birlikte dolaşmayın. Kara ölüm veba insandan insana geçiyor. Hemen pazarı terk edin, hizmet evlere yapılacak. Hekim İbn-i Sina'nın talımatıdır. Paraları bırakın, bulaşıklarınızı sirke ile yıkayın. Hey ahali, kara ölümden (veba) korkmayın. Hastanızla ilgilenin, hastalıktan sakının, elinizi sirke ile yıkayın, burnunuzu temizleyin. Evinizde oturun ve neşelenin. Veba neşe, müzik ve eğlenceden kaçar."