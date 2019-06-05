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05 Haziran 2019 Çarşamba 12:33 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:33

'Saklıgöl'ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi

'Saklıgöl'ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Şile Karamandere’de yer alan Saklıgöl eşsiz manzarası ile bayramda vatandaşların akınına uğruyor. Saklıgöl’ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Şile Karamandere’de bulunan Saklıgöl eşsiz manzarası ile bayramda vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşların bayram tatilinde uğrak yeri olan Saklıgöl’ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi.

Saklıgöl bayram tatilinde megakent İstanbul’un bunaltıcı atmosferinden uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

Şile ilçesinin gözde yerlerinden olan Saklıgöl’de vatandaşlar yürüyüş, kahvaltı ve temiz havanın tadını çıkardılar. Yapay bir baraj gölü olan yerde vatandaşlar hem kahvaltı yapıyor hem de doğa yürüyüşüne çıkıyorlar.

Doğanın tadını çıkaranların yanı sıra gelin ile damat adayları, eşsiz manzarası olan mekana gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Aynı zamanda tatilciler sandal ile göl üzerinde gezi turuna çıkıyor.

Maltepe’den Saklıgöl’e gelen Hüseyin Yıldırım, “İlk defa geliyorum umduğumdan da güzel bir yer. Her tarafı yeşil orman, oksijeni bol. Maltepe’den geliyorum” dedi.

(İHA)

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