Kim Milyoner Olmak İster sorusu Sakin Şehir organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

İtalya'da ortaya çıkıp dünyaya yayılan, Türkiye'den birçok ilçenin de dahil olduğu Sakin Şehir organizasyonunun logosunda hangi hayvanın tasviri bulunur?

A: Denizyıldızı

B: Kelebek

C: Salyangoz

D: Kaplumbağa

Doğru cevap: C Salyangoz