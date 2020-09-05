Sakarya'daki cinsel istismar zanlısı için iddianame kabul edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Eyyup Fatih Şağban hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti. Düzenlenen iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

CİNSEL İSTİSMARA GEÇİT YOK

Başsavcılık delilleri süratle topladı ve iddianameyi kısa sürede mahkemeye sundu. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede tutuklu Eyüp Fatih Şağban’ın zincirleme cinsel istismar ve çocuğun cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakılması suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte soruşturma safhası tamamlandığından, yayın yasağı da sona ermiş oldu.