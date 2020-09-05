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  3. Sakarya'daki cinsel istismar zanlısı için iddianame kabul edildi
05 Eylül 2020 Cumartesi 23:57 | Son Güncelleme:

Sakarya'daki cinsel istismar zanlısı için iddianame kabul edildi

Sakarya'daki cinsel istismar zanlısı için iddianame kabul edildi

Sakarya nın Akyazı ilçesinde küçük yaştaki mağdur kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Eyyup Fatih Şağban hakkında düzenlenen iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Eyyup Fatih Şağban hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti. Düzenlenen iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

CİNSEL İSTİSMARA GEÇİT YOK

Başsavcılık delilleri süratle topladı ve iddianameyi kısa sürede mahkemeye sundu. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede tutuklu Eyüp Fatih Şağban’ın zincirleme cinsel istismar ve çocuğun cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakılması suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte soruşturma safhası tamamlandığından, yayın yasağı da sona ermiş oldu.

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