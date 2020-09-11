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  • Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza! 3 gün karantinada kalıp ve en az 10 kitap okuyacak
11 Eylül 2020 Cuma 10:51 | Son Güncelleme:

Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza! 3 gün karantinada kalıp ve en az 10 kitap okuyacak

Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza! 3 gün karantinada kalıp ve en az 10 kitap okuyacak

Sakarya'da gerçekleştirilen maske denetimlerinde maske takmayan kişilere para cezasının yanı sıra 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma cezası kesildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da katılımıyla gerçekleştirilen maske denetimlerinde bir ilke imza atıldı. Sakarya'da maske takmayan 65 kişi, para cezası ödemenin yanı sıra 3 gün karantinada kalacak ve en az 10 kitap okuyacak.

İHA'da yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge sonrasında Sakarya genelinde gün boyunca korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimleri gerçekleştirildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da katıldığı il merkezi ve 16 ilçede yapılan denetimler kapsamında ilginç bir ceza yöntemine imza atıldı. Denetimlerde 58 bin 500 TL cezai işlem uygulanan 65 kişiye 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma cezası da getirildi.

Öte yandan, Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedbirler ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini duyurdu.

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