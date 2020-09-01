Sakarya'da ihmaller zinciri! Tedbir yok, patlayıcı 30 ton TNT'ye eşdeğer

Sakarya Hendek’te 3 Temmuz’da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 11 kişilik ekibin hazırladığı 200 sayfalık bilirkişi raporu tamamlanarak Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İhmaller zincirinin sıralandığı raporda şu hususlara dikkat çekildi:

DEPREM GİBİ 4 PATLAMA



Sakarya Üniversitesi kampusunda yer alan SAU1 deprem kayıt istasyonu geniş bant kayıtlarının incelendiği belirtilen raporda, 4 büyük patlama sürecinin gerçekleştiği, patlamaların evresinin 1 dakika 54 saniye sürdüğü bildirildi. Patlamalarda 19, 17, 11, 10, 10 ve 4 metre çapında çukurlar oluştuğu belirtildi.

12.6 TON MALZEME



Yaklaşık 30 ton TNT’ye eş değer 12.6 ton piroteknik (gök bombası) malzemenin infilak etmesi sonucu 4 patlama meydana geldi.

MESAFE UYGUNSUZ



“2 Temmuz 2020’deki depo kayıtlarında piroteknik patlayıcıların toplam miktarı 41 ton 281 kilo 38 gramdır. Buna ilave olarak 5 tondan fazla miktarda Kosova için piroteknik materyal üretilmiş, tüzüğe aykırı şekilde depolama ve üretim yapılmıştır.”

DEPOLAR RUHSATSIZ



Depolarda herhangi bir olası patlama, parlama ve yangın etkilerine karşı yapısal anlamda hiçbir önlem yoktu. Söz konusu depolar arasında herhangi bir sütre yapılmadığı gibi güvenlik mesafelerine de dikkat edilmedi.

Fabrikadaki patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 127 kişi yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.

İş sağlığı ve güvenliği hukuku bakımından düzenlenen yükümlülüklerin tam olarak sağlanmadığının anlaşıldığına işaret edilen bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan tüm önlemlerin alınmadığı sonucuna ulaşıldığı vurgulandı. Depo başına 2 ton yerine 6 tonluk malzemenin muhafaza edildiği belirlendi.

FABRİKADA SIĞINAK YOK



Yerleşkede bir sığınak yapısına ait proje hazırlandığı ve resmi makamlarca onaylanmasına rağmen bu tür elzem ve önemli bir yapının sahada inşa edilmediğinin belirlendi. Binada depo olarak kullanılan irili ufaklı birçok yapı tespit edildi.

KIVILCIM ÇIKARAN TEÇHİZAT VAR



Yıkılmamış binalarda yapılan incelemede kıvılcım çıkarabilecek elektrikli cihazlar konulduğu, tehlike bölgelerine uzatma kablolarıyla elektrik çekildiği, makine tamiratları yapılırken elektrik bağlantılarında güvenlik kurallarına uyulmadığı belirtildi.

Kontrollü imha için fabrikadaki malzemeleri indirirken meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 8 jandarma yaralandı.