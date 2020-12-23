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  • Sakarya'da 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
23 Aralık 2020 Çarşamba 10:37 | Son Güncelleme:

Sakarya'da 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da 11 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 1.200 gr. uyuşturucu madde ve suç geliri olduğu değerlendirilen 66.595 TL para ele geçirildi.

Sakarya'da 11 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 1.200 gr. uyuşturucu madde ve suç geliri olduğu değerlendirilen 66.595 TL para ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 11 farklı adrese eş zaman operasyon düzenlendi. 

Yapılan operasyon neticesinde 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1.200 gr. uyuşturucu madde ve suç geliri olduğu değerlendirilen 66.595 TL para ele geçirildi.

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