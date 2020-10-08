  • $7,941
  • 9,3555
  • 482.979
  • 1147.25
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
08 Ekim 2020 Perşembe 09:42 | Son Güncelleme:

Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
AA

Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21'i yakalandı.

Sakarya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip ile detaylı araştırmalar sonucu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Sakarya, Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı sanıkların Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

<p> </p>

Kapalı Maraş'ın açılma kararı neden önemli?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

7 ildeki bazı bölgeler ''kesin korunacak hassas alan'' ilan edildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.