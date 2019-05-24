'Sahur' adı verilen operasyonda 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda, narkotik köpeğince toprağa gömülmüş 200 gram uyuşturucu bulundu. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 290 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.T. ve D.H, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(AA)