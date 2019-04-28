Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sahte reçeteyle vurgun

Sahte reçeteyle vurgun

Sahte reçeteyle vurgun

Hasta olmayan kişilere sahte reçeteyle kendi eczanelerinden ilaç sağlayan çete çökertildi. SGK’dan paraları alınan ilaçların yurtdışına satıldığı belirlendi.

Ankara polisi, hasta olmayan kişileri hastaneye götürmeden aracılar vasıtasyla rapor düzenleyen çetenin, bu raporlar sayesinde yazılan pahalı ilaçları kendi eczanelerinden temin ettiğini belirledi. SGK’dan ödeme alan şebekenin, ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkeye sattıkları tespit edildi. Devletin bu şekilde 120 milyon TL zarara uğrattığı öğrenildi. Ankara merkezli 5 ildeki 80 adrese düzenlenen operasyonda aralarında eczane ve ecza deposu sahiplerinin de olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Daha önceki 4 ayrı operasyonda da terör örgütü PKK’ya ilaç temin eden 10’u doktor 62 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştı.

Gizli depolarda 40 bin kutu ilaç

Aramalarda, 40 bin kutu ilaç, tibbi malzeme ve 2 silah ele geçirildi. İlaçların, kanserle şeker hastalıkları, organ naklinde kullanılan ve sadece hastanede bulunması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü şarkıcı baba oldu!
Çağla Şıkel isyan etti! Eleştirilere sert yanıt
Deniz Seki'nin son hali şok etti!
Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı
Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Tunceli´de araçların önüne yatan sokak köpeğini bir genç kız ikna ederek yoldan uzaklaştırdı. İsmi ö

Yolda yatan köpeği araç çarpmadan kaldırmak için ikna etmeye çalışan genç kız kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses açıklaması: 13 yaşındayken şüphelendim

Tehditleri Songar bertaraf edecek