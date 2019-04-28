Sahte reçeteyle vurgun

Ankara polisi, hasta olmayan kişileri hastaneye götürmeden aracılar vasıtasyla rapor düzenleyen çetenin, bu raporlar sayesinde yazılan pahalı ilaçları kendi eczanelerinden temin ettiğini belirledi. SGK’dan ödeme alan şebekenin, ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkeye sattıkları tespit edildi. Devletin bu şekilde 120 milyon TL zarara uğrattığı öğrenildi. Ankara merkezli 5 ildeki 80 adrese düzenlenen operasyonda aralarında eczane ve ecza deposu sahiplerinin de olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Daha önceki 4 ayrı operasyonda da terör örgütü PKK’ya ilaç temin eden 10’u doktor 62 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştı.

Gizli depolarda 40 bin kutu ilaç

Aramalarda, 40 bin kutu ilaç, tibbi malzeme ve 2 silah ele geçirildi. İlaçların, kanserle şeker hastalıkları, organ naklinde kullanılan ve sadece hastanede bulunması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi.



