Sahte reçete şebekesine operasyon

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında pahalı kanser haplarının da bulunduğu ilaç ve tıbbi malzemeleri hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle bağlantılı oldukları eczanelerden temin ederek devleti yaklaşık 120 milyon lira zarara uğratan şebekeye yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

- 40 BİN KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, eczane ve ecza deposu sahiplerinin de yer aldığı 35 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında kanser ilaçlarının bulunduğu 40 bin kutu ilaç, tıbbi malzeme ve 2 silah ele geçirildi.

Yapılan ön incelemelerde, ele geçirilen ilaçların bir çoğunun kanser, şeker tedavisine yönelik veya organ naklinde kullanılan ve sadece hastanelerde bulunması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi.

- DEVLETİ 120 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Türkiye genelinde faaliyet gösteren şebeke üyelerinin, hasta olmayan kişiler adına hastaneye gitmeden aracıların talepleriyle doktorlar tarafından raporlar düzenlediği, bu raporlarla düzenlenen reçetelerdeki ilaçları suç örgütü tarafından bağlantılı eczanelerden temin ettiği tespit edildi.

Ayrıca yazdırdıkları ilaçları hastalarca kullanılmış gibi göstererek SGK'ya fatura edilmesini sağladıkları ve bu yöntemle devleti 120 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, lrak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkede sattıkları belirlendi.

- BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA İLAÇ TEMİN ETMİŞLERDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda, daha önceki 4 ayrı operasyonunda, hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle alınan ilaçların, bölücü terör örgütü PKK'ya gönderildiği tespit edilerek, aralarında 12 doktorun da bulunduğu 62 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 15'i tutuklanmıştı.

AA