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  3. Antalya'da 14 tona yakın sahte gübre ve zirai ilaca el konuldu

Antalya'da 14 tona yakın sahte gübre ve zirai ilaca el konuldu

Antalya'da 14 tona yakın sahte gübre ve zirai ilaca el konuldu

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 14 ton sahte gübre ve zirai ilaç ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bitkisel üretimde kullanılan bitki besleme ve koruma ürünlerine yönelik denetimlerde, çeşitli firmalara ait gübre ile zirai ilaçları taklit ve tağşiş etmek suretiyle üretilen yaklaşık 14 ton sahte gübre ve zirai ilaç bulunduğu belirtildi.

Henüz piyasaya sunulmadan ele geçirilen sahte gübre ve zirai ilaçlara el konulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgililer hakkında idari ve adli işlem başlatılarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bitkisel üretimin önemli girdilerinden gübre ve zirai ilaçlara yönelik yürütülen kontrol ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Çiftçilerimizin, bu tür fırsatçılara meydan vermemek için ihtiyaç duydukları gübre ve ilaçları satın alırken çok dikkatli olmaları ve ürünleri yetkilendirilmiş bayilerden temin yoluna gitmeleri önemlidir."

Satın alınan ürünlerle ilgili sevk irsaliyesi ve faturanın mutlaka istenmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, üreticilerin olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine ihbarda bulunmaları istendi.

(AA)

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