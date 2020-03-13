Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3181
  • 7,0798
  • 320.678
  • 92789.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sahte ‘borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun

Sahte ‘borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun

Sahte ‘borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun

Kocaeli'de kendi kurdukları şirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi düzenleyerek bankalardan 1 milyon 285 bin lira kredi çeken 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de sahte 'borcu yoktur' belgesi hazırlayarak bankalardan kredi çeken ve geri ödemeyen kişiler olduğu bilgisine ulaşan polis, konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, 2017-2018 yıları arasında kendi kurdukları şirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi hazırlayarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle toplamda 1 milyon 285 bin lira kredi çeken ve geri ödemeyen 4 kişiyi Kocaeli ve İstanbul’da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden K.A. ve S.A., 'Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

DHA


Kâğıthane'de dehşet! Saldırı anını canlı yayınladı

Kâğıthane'de dehşet! Saldırı anını canlı yayınladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2020 yılında hangi felaketler yaşandı?

Bu fotoğrafla dünyaya rezil oldu