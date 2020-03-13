Sahte ‘borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun

Kocaeli’de sahte 'borcu yoktur' belgesi hazırlayarak bankalardan kredi çeken ve geri ödemeyen kişiler olduğu bilgisine ulaşan polis, konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, 2017-2018 yıları arasında kendi kurdukları şirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi hazırlayarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle toplamda 1 milyon 285 bin lira kredi çeken ve geri ödemeyen 4 kişiyi Kocaeli ve İstanbul’da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden K.A. ve S.A., 'Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

DHA