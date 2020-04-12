Sahte bilim kurulu hesaplarında FETÖ izi

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Özkır konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

TÜRKİYE ZARAR GÖRSÜN DİYE



“Bilim Kurulu üyeleri ve virüs konusunda uzman isimlerin adına benzeyen bazı hesaplar da bu süreçte yoğun olarak açılıyor. Koronavirüsü, Türkiye’den Çin’e giden birisinin bulaştırdığı’ şeklinde paylaşımlarda bile FETÖ izleri görülüyor. Gazeteciler, muhalif olsa bile bu tür yalan haberlere karşı dikkatli olmalı. Vatandaşlarımız da teyit etmeden hiçbir bilgiyi dikkate almasın.”