Sahte bilim kurulu hesaplarında FETÖ izi
Sosyal medyada, Bilim Kurulu üyeleri ve tıp alanında tanınmış akademisyenler ile kanaat önderlerinin adına açılan bazı sahte hesaplardan, yalan haberler paylaşılarak, toplumda panik oluşturulması amaçlanıyor.
Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Özkır konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
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“Bilim Kurulu üyeleri ve virüs konusunda uzman isimlerin adına benzeyen bazı hesaplar da bu süreçte yoğun olarak açılıyor. Koronavirüsü, Türkiye’den Çin’e giden birisinin bulaştırdığı’ şeklinde paylaşımlarda bile FETÖ izleri görülüyor. Gazeteciler, muhalif olsa bile bu tür yalan haberlere karşı dikkatli olmalı. Vatandaşlarımız da teyit etmeden hiçbir bilgiyi dikkate almasın.”