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  3. Sahte bankacılardan emeklilere ‘korona' tuzağı

Sahte bankacılardan emeklilere ‘korona' tuzağı

Sahte bankacılardan emeklilere ‘korona' tuzağı

Banka yetkilileri, internette kamu kurumlarının ya da özel şirketlerin logolarını taklit ederek dolandıcılık yapan şahıslara karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcıların emeklilerin maaşlarına ve maaş promosyonuna göz diktiğini vurgulayan yetkililer, son günlerde banka çalışanı gibi arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını söyledi.

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Dolandırıcıların “Biz bankadan arıyoruz, emekli maaşınızı, promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numaranızı, banka kartı ve kredi kartı şifrenizi öğrenmeliyiz” diyerek özellikle emeklilerin kişisel bilgilerini ele geçirip hesaplarını boşalttıkları öğrenildi. 


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