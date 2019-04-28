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  3. Sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin ilçe merkezinde sahte altınla dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler A.D. (40), R.Ç. (49), Ş.K. (51) ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen bir külçe altın ile çok sayıda çeyrek ve yarım altın ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde dolandırıcılık itirafında bulundukları öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

(AA)

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