Sahte alışveriş sitesiyle 500 bin liralık vurgun

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne başvuran 125 kişi, alışveriş siteleri üzerinden indirimli ürün almak isterken dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Ekipler, bir şebekenin internet üzerinden kurdukları 7 ayrı sahte alışveriş sitesiyle vatandaşı 500 bin lira dolandırdığını tespit etti. Yapılan operasyonda liderliğini Adem A.’nın yaptığı 7 kişilik çete çökertildi.

Defolu çorap göndermişler

Elebaşı Adem A. ile sitelerin yazılımını yapan İbrahim D. tutuklandı. Adem A.’nın 115 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi. Çete üyelerinin, internetten sipariş veren ve kapıda ödeme yapmak isteyen vatandaşlara kargoyla defolu çoraplar gönderdiği de tespit edildi.

Normal fiyatın çok altındaysa uzak durun

Sanal alışverişte vatandaşlar dolandırılmamak için şunlara dikkat etmeli:

Güvenli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılmalı.

Ödeme yapmak için 3D güvenlikli siteler tercih edilmeli.

Kapıda ödemeli gönderilen paketler şeffaf kutuda olmalı.

Normal fiyatların çok altındaki ürüne şüpheli yaklaşın.

Adresi belirsiz ve telefonla ulaşılamayan sitelerden uzak durun.

Faturası olmayan ürünleri teslim almayın.

Farklı ürün çıkan paketi kargo görevlisine tutanak tutturarak geri gönderin.