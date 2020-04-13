Sahra hastanesi nedir, özellikleri nelerdir? Türkiye'de sahra hastanesi hangi illerde var?

Sahra hastanesi hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Sahra hastanesi nedir, özellikleri nelerdir? sorusunu araştırıyor. İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle geçici süreler için kurulan bu hastaneler, acil durum zamanlarında yapılıyor. Peki, Türkiye'de sahra hastanesi hangi illerde var? Haberimizin içerisinden sahra hastaneleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SAHRA HASTANESİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye'de koronavirüs pandemisine yönelik artan vakalardan dolayı sahra hastaneleri kuruluyor. Sahra hastaneleri felâket mağdurlarına güvenli sağlık hizmetleri sunmak için önceden belirlenmiş, güvenli bölgelerde hastaların tedavisini sürdürmek amacıyla afetlerden sonra kurulan geçici hastanelerdir.Bu terim çoğunlukla askeri durumlara atıfla kullanılır, ancak felaket zamanlarında da kullanılabilir.

TÜRKİYE'DE SAHRA HASTANESİ HANGİ İLLERDE VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ‘İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak' açıklamasının ardından Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda çalışmalar başladı. Kurulacak hastanelerin 45 gün içerisinde bitmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı uhdesinde, ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı almış hastalara hizmet verilmek üzere Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki eski asker hastanesinin olduğu alana sahra hastanesi kurulacak.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı hizmet sunacak tek katlı 250 yatak kapasiteli sahra hastanesinde, istenildiğinde tüm yataklar yoğun bakım standartlarına dönüştürebilme özelliğine sahip olacak. Yaklaşık 15 bin metrekare alanda kurulacak hastanede 50 doktor, 100 hemşire ve 150 sağlık personelinin görevlendirilmesi bekleniyor. Yapımına 5 gün önce başlanan sahra hastanesinin 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

İRAN SINIRINDA'DA SAHRA HASTANESİ KURULUYOR

Koranavirüs nedeniyle İran’da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van’da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğun bir çalışma başlatıldı.

Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı. Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi