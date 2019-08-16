Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapıyor! Sahil Güvenlik başvuruları ne zaman?

Sahil Güvenlik başvuruları en zaman? merak ediliyor.Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 sözleşmeli personel alınacak. Komutanlığa yapılacak personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.İstihdam edilecek pozisyonlar arasında büro personeli, tekniker, teknisyen ve destek personeli bulunuyor. Başvuru yapacak olan adaylardan bazı şartlar aranıyor. Sahil Güvenlik başvuruları ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 19 Ağustos-2 Eylül'de e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları ise Komutanlığın "www.sg.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Alım şartları ile diğer detaylara Komutanlığın internet sitesindeki bilgilendirme kılavuzundan ulaşılabilecek.

İstihdam edilecek pozisyonlar arasında büro personeli, tekniker, teknisyen ve destek personeli bulunuyor.

SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Adaylarda aranacak olan şartlar ise;



İlan edilen pozisyon unvanları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak,



Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak,



Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak,





İlan edilen pozisyon unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak,



Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.