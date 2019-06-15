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  3. Sahil güvenlik ekipleri 69 düzensiz göçmen yakaladı

Sahil güvenlik ekipleri 69 düzensiz göçmen yakaladı

Sahil güvenlik ekipleri 69 düzensiz göçmen yakaladı

Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, Edirne'nin Enez sahili açıkları ile Boztepe burnu mevkisinde lastik bot hareketliliği tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 24'ü çocuk 69 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

(AA)

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