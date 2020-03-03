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Sağlık Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Sağlık Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, yeni koronavirüse (COVID-19) karşı Türkiye'de alınan tedbirler ve yürütülen çalışmaları ele aldı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri katıldı. 

Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda, COVID-19 karşı Türkiye’de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.


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