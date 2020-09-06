06 Eylül 2020 Pazar 12:45 | Son Güncelleme:
Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 ay daha uzatıldığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti.
İşte Bakan Koca'nın sağlık çalışanlarla ilgili yaptığı paylaşım:
"Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum."
Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020