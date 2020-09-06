Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti.

İşte Bakan Koca'nın sağlık çalışanlarla ilgili yaptığı paylaşım:

"Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum."