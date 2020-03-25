Sağlık Bakanlığı'nın çağrıları yanıt buldu, polikliniklerde yüzde 90 düşüş yaşandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çağrılar ve alınan önlemler karşılık buldu. Hastanelere başvurular ve randevulu hastaların sayısı da yüzde 50 oranında düştü. Söz konusu düşüş, bazı polikliniklerde yüzde 90’a kadar ulaştı. 65 yaş ve üzerindeki kişiler için uygulanan ‘sokağa çıkma yasağı’ da bunda etkili oldu.

AKŞAM’a konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Hilal, “Hastaneler, enfeksiyon kapma riskinin yüksek olduğu yerler. Bu nedenle durumu acil olmayan hastaların başvuruda bulunmamasına bağlı olarak polikliniklerdeki yoğunluk azaldı. Bu düşüş, hastanelere başvurularda yüzde 50’ye ulaştı. Virüsün hastane ortamında yayılma riski de azalmış oldu” dedi.

ENFEKSİYON VE DAHİLİYE HARİÇ

Ahmet Hilal “Salgın öncesi hekim başına günlük ortalama 100 hasta düşerken, bugün bu rakam 50’ye; hatta bazı polikliniklerde 20’ye kadar düştü. Ancak enfeksiyon hastalıkları ve dahiliye bölümlerindeki yoğunluk sürüyor. Fizik tedavi, cildiye, genel cerrahi, kulak burun boğaz ve ortopedi gibi bölümlerde düşüş var” diye konuştu. Sağlıkçılar, acil hastaneye gitmesini gerektiren bir durum olmayan vatandaşların muayenelerini ileri tarihlere ertelemesini tavsiye etti.

Soner KAN