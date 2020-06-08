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  3. Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: Sağlık personelleri için önemli gelişme
08 Haziran 2020 Pazartesi 13:11 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: Sağlık personelleri için önemli gelişme

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: Sağlık personelleri için önemli gelişme

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi. Kovid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.

1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.

Salgın sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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