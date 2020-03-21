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  3. Oteller, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı

Oteller, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı

Oteller, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırıldı.

AA'nın haberine göre, otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

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