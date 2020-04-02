Sağlık Bakanlığından 'sahte belge' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, sosyal medyada ve telefon uygulamalarında dolaşımda olan 'sahte belgeler'le ilgili uyarıda bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sahte bir belge üzerinden şu ifadelere yerildi:

"Sosyal medya ve telefon uygulamalarında gördüğünüz bu belge sahtedir."

"Güncel ve güvenilir bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından edinin."