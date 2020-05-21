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  3. Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı: O hesaplara itibar etmeyin
21 Mayıs 2020 Perşembe 17:32 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı: O hesaplara itibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı: O hesaplara itibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları, dolandırıcı sitelerin ve uygulamaların tek tek ismini açıklayarak uyardı.

Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve telefon uygulamalarına karşı uyararak dolandırıcı sitelerin ve uygulamaların tek tek ismini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir.

Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır.

Resmi kaynağı olmayan Saglikgovtr-destek, E-kapim, e-kapim-online, e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.


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