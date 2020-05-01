Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması! e-devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır?

e-devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de de hükümet vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamıştı. E-devler üzerinden maske başvurusu yapan kişiler Ücretsiz maske nasıl alınır? sorusu hakkında bilgi almak istiyor. Başvurunun ardından telefonlarına kod gelmeyen vatandaşlar eczanelerden maske temin edebilecek. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de de hükümet vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamıştı. Öncelikle eczanelerden ücretsiz maske alabilmek için ilk önce e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

E-DEVLER MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

Siparişin tamamlanmasının ardından maskelerin kaç günde geleceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak tüm siparişlerin alınmasıyla birlikte kısa süre içerisinde kodların cep telefonlarına gönderilmesi bekleniyor.

KOD GELMEYEN ECZANEYE GİDECEK

Başvuru ardından SMS kodu gelmeyen telefonu olmayan vatandaşların yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemi paylaştı. Telefonu olmayan bu nedenle SMS kodu alamayan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske almak için eczaneye başvurduklarında kimlik doğrulamasının ardından yeniden kod verilecek. Ardından maskelerini ücretisiz şekilde alabilecek.

KİMLER ÜCRETSİZ MASKE ALAMAZ?

Alınan yeni karara göre ücretsiz maske sisteminden bazı vatandaşlar yararlanamayacak.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklama ise şu şekilde;

“Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.”