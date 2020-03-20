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  3. Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir" açıklamasını yaptı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Corona virüsü testi sonuçlarını nasıl öğreneceğini araştırmaya başladı.

Koronavirüs estleri yapılmaya devam ederken vatandaşlar sonuçlarına nereden ulaşacağını merak ediyordu. 

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir" açıklaması yaptı.

Peki e-Nabız corona virüsü test sonuçları nasıl öğrenilir?

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