Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız