Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,768
  • 7,3086
  • 357.427
  • 91554.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Evde 65 yaş üstü grubunu mutlu etmenin yolları

Çin'den sonra dünyada ilk kez plazma tedavisi Malatya'da yapıldı!