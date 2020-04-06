Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı

KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.