Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler?

Vatandaşlar şu sıralarda, “Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı?” sorusunu soruyor. Sağlık Bakanlığı personel alım şartları yakından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı yeni dönemde 29 bin 600 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bu gelişmeyi heyecanla takip eden ilgili adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuruda bulunmayı planlıyor. İlgili şartları karşılayan her aday Sağlık Bakanlığı personel alımlarına başvuru yapabilir. Haberimizin devamında Sağlık Bakanlığı personel alım şartlarını bulabilirsiniz. İşte konuyla ilgili detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

29 bin 600 personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?



Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 24 (yirmi dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlük tarafından 25/06/2019 – 05/07/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.