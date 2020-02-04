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Koronavirüse karşı nasıl önlem almalıyız?

Koronavirüse karşı nasıl önlem almalıyız"

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten korunma yollarını içeren afiş ve broşür hazırladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan broşürde, virüsten korunmak için öncelikle öksürük ve hapşırık sonrası, yemek hazırlamadan önce ve hazırladıktan sonra, yemek yemeden önce, tuvalete girerken ve çıkınca, canlı ve ölü hayvanlarla temas sonrasında mutlaka ellerin yıkanması uyarısında bulunuldu.

Yıkama işleminin en az 20 saniye sürmesi, su ve sabunun olmaması halinde alkol bazlı el antiseptik kullanılması önerildi.

Yeni koronavirüs enfeksiyonunun, influenza virüsünün neden olduğu griple karıştırılmaması gerektiğine işaret edilen broşürde, diğer öneriler şu şekilde sıralandı:

"Öksürme ve hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendille örtün. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanın. Mendili derhal çöp kutusuna atın, ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının. Ateşiniz varsa veya öksürüyorsanız seyahatinizi erteleyiniz. Son 14 gün içinde Çin başta olmak üzere koronavirüs görülen ülkeden geldiyseniz, ateşiniz varsa, öksürüyorsanız ve nefes almada zorluk çekiyorsanız maske takarak sağlık kurumuna başvurun ve hekiminize son seyahatiniz hakkında bilgi verin."


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