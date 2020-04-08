Sağlık Bakanlığı açıkladı... Türkiye'de koronavirüste son durum
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu.
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu.
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız