Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7808
  • 7,3873
  • 359.626
  • 93225.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sağlık Bakanlığı açıkladı... Türkiye'de koronavirüste son durum

Sağlık Bakanlığı açıkladı... Türkiye'de koronavirüste son durum

Sağlık Bakanlığı açıkladı... Türkiye'de koronavirüste son durum

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu.

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu.

Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Halk TV'ye bağlanan profesörden kan donduran sözler

Halk TV'ye bağlanan profesörden kan donduran sözler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi ''Fatih'' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İstanbul'da koronavirüs sessizliği