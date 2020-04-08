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Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı

Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vekillere seslenen Bakan Koca, "1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz.


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