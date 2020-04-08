Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz.