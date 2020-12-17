Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Virüs genç yaşlı ayırmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım." uyarısında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Koca, Twitter hesabından, sportmen genç bir hastanın videosunu paylaşarak şu değerlendirmede bulundu:

"Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım."

Videoda, gencin ağzından şu ifadelere yer verildi:

"'Gencim, güçlüyüm' dedim. Düzenli sporumu yaptım. 'Dağ gibi delikanlıyım' dedim. Salondaki tedbirlere uymadım, gardımı düşürdüğüm ilk anda yere serdi beni. Şimdi, yerimden kalkacak gücüm yok, nefes alamıyorum, nefes alamıyorum..."

SPORTMEN GENÇ

Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım. pic.twitter.com/xr4vtdXo3G — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2020

Videoda, bugün eski normallere mesafe koyulmazsa kişinin sevdikleriyle arasına hiç kapanmayacak mesafelerin girebileceği hatırlatılarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın, kişinin kendisine, sevdiklerine ve ülkesine karşı vicdani sorumluluğu olduğu, sağlığın ve sosyal hayatın güvencesinin bu olduğu ifade edildi.