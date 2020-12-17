  • $7,6982
  • 9,4662
  • 466.39
  • 1399.36
  • Haberler
  • Güncel
  • Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Virüs genç yaşlı ayırmıyor
17 Aralık 2020 Perşembe 22:26 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Virüs genç yaşlı ayırmıyor

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Virüs genç yaşlı ayırmıyor
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan, yaptığı uyarıda, "Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım." uyarısında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Koca, Twitter hesabından, sportmen genç bir hastanın videosunu paylaşarak şu değerlendirmede bulundu:

"Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım."

Videoda, gencin ağzından şu ifadelere yer verildi:

"'Gencim, güçlüyüm' dedim. Düzenli sporumu yaptım. 'Dağ gibi delikanlıyım' dedim. Salondaki tedbirlere uymadım, gardımı düşürdüğüm ilk anda yere serdi beni. Şimdi, yerimden kalkacak gücüm yok, nefes alamıyorum, nefes alamıyorum..."

Videoda, bugün eski normallere mesafe koyulmazsa kişinin sevdikleriyle arasına hiç kapanmayacak mesafelerin girebileceği hatırlatılarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın, kişinin kendisine, sevdiklerine ve ülkesine karşı vicdani sorumluluğu olduğu, sağlığın ve sosyal hayatın güvencesinin bu olduğu ifade edildi.

<p><span>Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç

YouTube'un Türkiye'ye temsilci ataması ne anlama geliyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

FIFA yılın en iyi 11'i belli oldu

Trabzon'da yerel basın, yönetimi istifaya davet etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.