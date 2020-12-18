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  • Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki
18 Aralık 2020 Cuma 01:25 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki

Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki
AA

Sağlık Bakanı Koca, Samsun'da görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin sert tepki gösterdi. Koca, "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin, "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz."
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