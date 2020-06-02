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  3. Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı
02 Haziran 2020 Salı 23:27 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."

(AA)


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