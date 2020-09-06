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  3. Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere uyarı: on bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığında
06 Eylül 2020 Pazar 21:51 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere uyarı: on bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığında

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere uyarı: on bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığında

Sağlık Bakanı Koca Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişenlerin de yüzde 11'i bu yaş grubundan." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." uyarısında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir." 

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Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere uyarı
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