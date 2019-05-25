Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların askerlik hizmeti ile ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktorların askerlik yükümlülüklerine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, doktorların belirlenen hastanelerde görev yapması durumunda askerlik hizmetini tamamlamış sayılacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamadan satır başları; MSB ile müşterek belirleyeceğimiz yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren hekimler, askerliğini yapmış sayılacak.

Belirlenen yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesiyle terhis edilerek askerliklerini tamamlamış sayılacak.