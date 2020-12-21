  • $7,643
  • 9,366
  • 461.241
  • 1384.43
  • Haberler
  • Güncel
  • Sağlık Bakanı Koca'dan 4 ilin yetkilileriyle toplantı
21 Aralık 2020 Pazartesi 22:38 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan 4 ilin yetkilileriyle toplantı

Sağlık Bakanı Koca'dan 4 ilin yetkilileriyle toplantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ illerindeki valiler, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla koronavirüs salgınının seyri ile ilgili tedbirleri görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ illerindeki valiler, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla koronavirüs salgınının seyri ile ilgili tedbirleri görüştü. 

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim."
<p class='MsoNormal'>Kanal D'de ekrana getirilen Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları 'İzmirl

Coşkun Sabah'ın röportajının ses kayıtları ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Buzdolabına sakın koymayın! Bu şekilde tüketilirse hasta ediyor

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.