Sağlık Bakanı Koca'dan 4 ilin yetkilileriyle toplantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ illerindeki valiler, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla koronavirüs salgınının seyri ile ilgili tedbirleri görüştü.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim."