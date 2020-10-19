Sağlık Bakanı Koca uyardı: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul’da bazı dolmuş şoförlerinin koronavirüs salgınına rağmen fazla yolcu aldıklarına ilişkin şikayetlerin arttığını bildirdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doluysa binmeyin! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun."