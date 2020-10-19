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19 Ekim 2020 Pazartesi 23:04 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul’da bazı dolmuş şoförlerinin koronavirüs salgınına rağmen fazla yolcu aldıklarına ilişkin şikayetlerin arttığını bildirdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doluysa binmeyin! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun."
<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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